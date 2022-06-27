Рубль почти не заметил дефолта

В начале торгов в понедельник рубль подешевел до 54,5 руб/$ на фоне сообщений о техническом дефолте и новых антироссийских санкциях. Однако длилось это недолго, затем доллар вернулся к отметке 53,2 руб.

– Негативом могли выступить сообщения иностранных СМИ о формальном дефолте России по внешним обязательствам, что в последний раз происходило в 1918 г., – поясняют эксперты БКС. – Однако еще до марта 2022 г. мы слабо зависели от международных займов, внешний долг у нас находится на очень низком уровне, особенно по сравнению с развитыми государствами. Кроме того, дефолт допущен не из-за неплатежеспособности страны, а по причине санкций. Поэтому говорить о долгосрочной потере мировой репутации России как надежного заемщика, не приходится.

Позже Минфин РФ пояснил, что неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.



Что касается антироссийских санкций, то в ходе саммита G7 были озвучены предложения по запрету на импорту золота из России.



Несмотря на это, рубль сохраняет позитивный настрой. Поддержку ему продолжает оказывать рыночный дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный слишком медленным восстановлением импорта. В результате покупателей инвалюты по-прежнему не хватает, зато продавцов в избытке.

– Дополнительным драйвером укрепления российской валюты выступает налоговый период экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Поэтому завтра мы можем увидеть очередную попытку покупателей инвалюты перехватить инициативу, – подчеркивают эксперты БКС.

