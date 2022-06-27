6% россиян снимают деньги в банкоматах, чтобы подержать их в руках

6% россиян снимают деньги в банкомате, потому что им нравится отсчитывать банкноты и держать их в руках. 26% считают, что наличный расчет помогает контролировать расходы. 45% опрошенных снимают наличные на случай, если оплата безналичным способом по каким-либо причинам будет недоступна, показывает исследование ЦБ РФ.

В целом, безналичные расчеты завоевывают рынок. Так, доля россиян, предпочитающих наличные деньги, снизилась с 71% в 2015 году до 33% в 2021.

Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, за последний год возросла на 117 рублей – с 858 (2020 год) до 975 рублей (2021 год).

Кроме того, в исследовании говорится, что у 18% россиян до сих пор нет банковской карты, а у 45% их две и больше.