Россияне скупают недвижимость в турецкой Анталье

Россияне стали главными покупателями недвижимости в турецкой Анталье, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Anadolu. За пять лет соотечественники приобрели здесь почти 8 тыс. объектов недвижимости.



По словам председателя правления компании Helmann Селмана Озгюна, в плане вложения инвестиций в недвижимость Анталья является одним из самых привлекательных регионов Турции. По этому показателю она уступает только Стамбулу. Кроме того, Анталья лидирует по числу разместившихся здесь иностранных граждан и учредителей компаний.

– В период с 2017 по 2021 год иностранцы приобрели по всей стране 206 768 объектов недвижимости, и 20,2% из этого числа приходится на Анталью. В целом за последние пять лет в туристической столице Турции было продано 41 715 объектов недвижимости. Наибольшее число объектов жилья приобрели россияне – 7978. Далее следуют граждане Ирана – 4396 и Германии – 3848, – сообщил Селман Озгюн.

По его словам, в первую десятку стран входят также Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания.