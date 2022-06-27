У Санкт-Петербургской биржи появится хаб в Казахстане. Что это значит?

У Санкт-Петербургской биржи может появиться инвестиционный хаб в Казахстане. Это позволит российским инвесторам торговать иностранными бумагами, не опасаясь их заморозки.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Максима Шеина, это важная новость для российских инвесторов в контексте скорого запуска торговли акциями китайских компаний через Гонконг.

– На мой взгляд, любое, даже самое маленькое окошко, через которое мы можем работать и нормально инвестировать по всему миру, должно работать. Чем их больше, тем лучше, потому что наконец-то иностранные компании должны нормально поработать на российского инвестора, – подчеркивает Максим Шеин.