«Металлурги в ауте, нефтяники не восстановились, банки прилегли отдохнуть, рубль крепкий»

Прошло ровно три месяца с тех пор, как возобновились торги российскими акциями и облигациями после начала спецоперации на Украине. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин подводит итоги.

– ОФЗ в полном порядке, как будто ничего не поменялось в мире. Металлурги – в ауте, за исключением Норникеля. Нефтяники не восстановились, несмотря на высокие мировые цены на нефть. Банки прилегли отдохнуть, пока не станет понятен осенью объем масштабных проблем интерес к ним не вернётся. Напомню, в целом по банковской системе светит убыток порядка 2-3 триллионов рублей. Акции аэрофлота, как и его авиапарк на стоянке. Восстановили утраченные позиции энергетики, МТС и ритейлеры. Фосагро – единственный из немногих, кто торгуется выше февральских уровней. Многострадальный Газпром высокими дивидендами, как Мюнхгаузен, вытащил себя за волосы из болота, – резюмирует эксперт.

По индексу Мосбиржи потеря с февраля 33%, в долларах цены на акции восстановились, причина – беспрецедентное укрепление рубля.

– Американская валюта – минус 30% против рубля с середины февраля, – отмечает Максим Шеин. – Вывод, когда и если бакс начнёт расти, то потянет за собой вверх рублёвые котировки акций.

По его мнению, дополнительным драйвером для рынка акций является выход денег с краткосрочных депозитов, которые открывались под высокие ставки. По разным опросам, в среднем около 20% от объема вкладов не останется вбанках. То есть, из 10 триллионов рублей два могут прийти на фондовые рынок, это существенная сумма.