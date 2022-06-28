Дерипаска посоветовал не торопиться уезжать из России

Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал выпускникам не торопиться уезжать из России. Промышленник выступил на вручении дипломов ВШБ МГУ и описал перспективы, ожидающие молодых специалистов. По мнению Дерипаски, время сейчас непростое, и потребуется 5-7 лет, чтобы страна наладила отношения с новыми партнерами – ЮВА, Китаем, Индией, Ближним Востоком и др.

– Рынок сейчас закрыт не то, чтобы совсем, но на 75%, – отметил он.

Несмотря на высокий уровень неопределенности, это время возможностей, считает бизнесмен.

– Отъезд сейчас – это ошибочная стратегия, –сказал Дерипаска, – а те, кто поторопился уехать, будут вынуждены вернуться. Чем раньше это произойдет, тем быстрее страна адаптируется к «новой нормальности».



Он напомнил, что у России уже есть опыт выстраивания отношений с Европой в 90-е, и эта задача была решена за 12 лет.

– К 2003 году мы смогли синхронизировать основные отношения с нашими основными партнерами, после этого страна разбогатела. Мы смогли добиться синхронизации логистики, вменяемых расчетов, был доступ на долговые рынки, научились регулировать споры. Это дало стране почти 0,5 трлн евро и было очень важно для страны, – подчеркнул Олег Дерипаска.