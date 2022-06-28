В США снижаются цены на газ

Котировки природного газа в США упали до 11-недельного минимума на фоне роста добычи, сообщает агентство «Прайм».

Июльские фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX торговались с понижением примерно на 1,4%. Контракты могут вторую сессию подряд закрыться на минимуме с 6 апреля.

За последние две недели цены на газ упали на 30%, и на этом фоне чистая длинная спекулятивная позиция по фьючерсам и опционам на газ на NYMEX сократилась до минимума с марта 2020 года, согласно отчету Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Августовские фьючерсы на газ недавно снизились в цене примерно на 2% до 6,18 доллара за млн БТЕ.

За истекший период года котировки фьючерсов на природный газ в США подскочили на 62%.