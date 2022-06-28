Названы победители IV Иркутского Международного Слата Марафона

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, рассказали SIA.RU в пресс-службе торговой сети.

Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера. В этом году призовой фонд Иркутского марафона – 2022 увеличился и составил 300 тысяч рублей.

Абсолютные победители 2022 года на дистанциях 10, 21, 42 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Антон ТЫЖИНОВ (Иркутск) – 33:29 Олег СИЛЬЧЕНКО (Ангарск) – 33:58 Михаил КАРБУШЕВ (Чита) – 34:12

Женщины:

Анастасия КУНИЦЫНА (Иркутск) – 37:28 Анастасия ХОНХОДОРОВА (Ангарск) – 42:21 Ивита МЭЙ (Иркутск) – 44:33

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Кирилл ПАРФЕНОВ (Иркутск) – 1:10:39 Александр КАНЦЕБУРА (Улан-Удэ) – 1:10:45 Сергей КАЛАШНИКОВ (Иркутск) – 1:12:59 Алексей ЛЕБЕДЕВ (Иркутск) – 1:14:43 Виктор ЗОЛОТУХИН (Иркутск) – 1:16:01

Женщины:

Наталья МОЛЧАНОВА (Иркутск) – 1:29:17 Евгения НЕСТЕРОВА (Усолье-Сибирское) – 1:36:27 Екатерина КИРИЛЛОВА (Ангарск) – 1:41:39

42 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Александр НЕПОМНЯЩИХ (Слюдянка) – 2:34:16 Дмитрий НИКИТИН (Вихоревка) – 2:36:00 Максим ШЕРГИН (Саянск) – 2:43:50 Артем КУХАРЕНКО (Иркутск) – 2:47:15 Александр ТАРАСОВ (Иркутск) – 2:58:48 Сергей ЕФИМОВ (Улан-Удэ) – 3:00:00 Степан ЛАРИОНОВ (Братск) – 3:01:05

Женщины:

Нина ГУМАРОВА (Иркутск) – 3:14:01 Анастасия КОНОШАНОВА (Иркутск) – 3:23:59 Елена БУКИНА (Иркутск) – 3:24:33

10 км открытый чемпионат Иркутска по северной ходьбе, абсолютный зачет

Мужчины:

Андрей ФИЛАТОВ (Иркутск) – 1:00:49 Дмитрий ТАСКАЕВ (Байкальск) – 1:04:36 Егор ЖДАНОВ (Иркутск) – 1:04:53

Женщины: