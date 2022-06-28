Новости

Названы победители IV Иркутского Международного Слата Марафона

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, рассказали SIA.RU в пресс-службе торговой сети.

Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера. В этом году призовой фонд Иркутского марафона – 2022 увеличился и составил 300 тысяч рублей.

Абсолютные победители 2022 года на дистанциях 10, 21, 42 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

  1. Антон ТЫЖИНОВ (Иркутск) – 33:29
  2. Олег СИЛЬЧЕНКО (Ангарск) – 33:58
  3. Михаил КАРБУШЕВ (Чита) – 34:12

Женщины:

  1. Анастасия КУНИЦЫНА (Иркутск) – 37:28
  2. Анастасия ХОНХОДОРОВА (Ангарск) – 42:21
  3. Ивита МЭЙ (Иркутск) – 44:33

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

  1. Кирилл ПАРФЕНОВ (Иркутск) – 1:10:39
  2. Александр КАНЦЕБУРА (Улан-Удэ) – 1:10:45
  3. Сергей КАЛАШНИКОВ (Иркутск) – 1:12:59
  4. Алексей ЛЕБЕДЕВ (Иркутск) – 1:14:43
  5. Виктор ЗОЛОТУХИН (Иркутск) – 1:16:01

Женщины:

  1. Наталья МОЛЧАНОВА (Иркутск) – 1:29:17
  2. Евгения НЕСТЕРОВА (Усолье-Сибирское) – 1:36:27
  3. Екатерина КИРИЛЛОВА (Ангарск) – 1:41:39

42 км, абсолютный зачет

Мужчины:

  1. Александр НЕПОМНЯЩИХ (Слюдянка) – 2:34:16
  2. Дмитрий НИКИТИН (Вихоревка) – 2:36:00
  3. Максим ШЕРГИН (Саянск) – 2:43:50
  4. Артем КУХАРЕНКО (Иркутск) – 2:47:15
  5. Александр ТАРАСОВ (Иркутск) – 2:58:48
  6. Сергей ЕФИМОВ (Улан-Удэ) – 3:00:00
  7. Степан ЛАРИОНОВ (Братск) – 3:01:05

Женщины:

  1. Нина ГУМАРОВА (Иркутск) – 3:14:01
  2. Анастасия КОНОШАНОВА (Иркутск) – 3:23:59
  3.  Елена БУКИНА (Иркутск) – 3:24:33

10 км открытый чемпионат Иркутска по северной ходьбе, абсолютный зачет

Мужчины:

  1. Андрей ФИЛАТОВ (Иркутск) – 1:00:49
  2. Дмитрий ТАСКАЕВ (Байкальск) – 1:04:36
  3. Егор ЖДАНОВ (Иркутск) – 1:04:53

Женщины:

  1. Наталья ПАВЛОВА (Иркутск) – 1:17:38
  2. Наталья ЯШИНА (Саянск) – 1:22:49
  3. Ольга КЫРОВА (Иркутск) – 1:22:54

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании