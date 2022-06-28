Названы победители IV Иркутского Международного Слата Марафона

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, рассказали SIA.RU в пресс-службе торговой сети.
Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера. В этом году призовой фонд Иркутского марафона – 2022 увеличился и составил 300 тысяч рублей.
Абсолютные победители 2022 года на дистанциях 10, 21, 42 км.
10 км, абсолютный зачет
Мужчины:
- Антон ТЫЖИНОВ (Иркутск) – 33:29
- Олег СИЛЬЧЕНКО (Ангарск) – 33:58
- Михаил КАРБУШЕВ (Чита) – 34:12
Женщины:
- Анастасия КУНИЦЫНА (Иркутск) – 37:28
- Анастасия ХОНХОДОРОВА (Ангарск) – 42:21
- Ивита МЭЙ (Иркутск) – 44:33
21 км, абсолютный зачет
Мужчины:
- Кирилл ПАРФЕНОВ (Иркутск) – 1:10:39
- Александр КАНЦЕБУРА (Улан-Удэ) – 1:10:45
- Сергей КАЛАШНИКОВ (Иркутск) – 1:12:59
- Алексей ЛЕБЕДЕВ (Иркутск) – 1:14:43
- Виктор ЗОЛОТУХИН (Иркутск) – 1:16:01
Женщины:
- Наталья МОЛЧАНОВА (Иркутск) – 1:29:17
- Евгения НЕСТЕРОВА (Усолье-Сибирское) – 1:36:27
- Екатерина КИРИЛЛОВА (Ангарск) – 1:41:39
42 км, абсолютный зачет
Мужчины:
- Александр НЕПОМНЯЩИХ (Слюдянка) – 2:34:16
- Дмитрий НИКИТИН (Вихоревка) – 2:36:00
- Максим ШЕРГИН (Саянск) – 2:43:50
- Артем КУХАРЕНКО (Иркутск) – 2:47:15
- Александр ТАРАСОВ (Иркутск) – 2:58:48
- Сергей ЕФИМОВ (Улан-Удэ) – 3:00:00
- Степан ЛАРИОНОВ (Братск) – 3:01:05
Женщины:
- Нина ГУМАРОВА (Иркутск) – 3:14:01
- Анастасия КОНОШАНОВА (Иркутск) – 3:23:59
- Елена БУКИНА (Иркутск) – 3:24:33
10 км открытый чемпионат Иркутска по северной ходьбе, абсолютный зачет
Мужчины:
- Андрей ФИЛАТОВ (Иркутск) – 1:00:49
- Дмитрий ТАСКАЕВ (Байкальск) – 1:04:36
- Егор ЖДАНОВ (Иркутск) – 1:04:53
Женщины:
- Наталья ПАВЛОВА (Иркутск) – 1:17:38
- Наталья ЯШИНА (Саянск) – 1:22:49
- Ольга КЫРОВА (Иркутск) – 1:22:54