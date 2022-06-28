Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в число лидеров конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022»

20 июня в Москве в Конгресс-центре ТПП РФ прошел финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022», который проводится уже в седьмой раз. Мероприятие проходило в два этапа – в ходе полуфиналов из общего числа претендентов жюри определили 11 банков-финалистов. В их число попал и наш банк. В рамках финала Азиатско-Тихоокеанский банк признан лучшим в номинации «За развитие лизинговых продуктов для МСП».

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала, что уникальность конкурса состоит в том, что победители определяются в прямом эфире посредством голосования. Такой способ позволяет выбрать лучшего в честной борьбе.

В финале банки-претенденты выступали с краткими презентациями своих программ, где за лучших голосовали представители бизнеса со всей страны.

Организатором конкурса выступила Торгово-промышленная палата России при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, Государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что мероприятие проводится в разных регионах страны, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли узнать о том, какие возможности открываются перед компаниями в финансовой сфере услуг как на местном, так и на федеральном уровнях. В этом году на федеральный этап конкурса прислали 302 заявки.

АТБ уделяет особое внимание развитию программ МСП. Банк постоянно поддерживает развитие регионального бизнеса, принимает активное участие в льготных программах кредитования, участвует в развитии государственных инициатив, направленных на поддержку предприятий разного уровня.

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действуют две программы по лизингу, которые включают в себя индивидуальный график платежей и полное сопровождение сделки. Узнать подробности можно на сайте банка.

Для тех, кто хочет больше узнать о лизинге в АТБ, ознакомиться с условиями и особенностями программ: Лизинг автомобилей и техники — как он решает задачи бизнеса? и Что такое лизинг, и почему бизнесу стоит им воспользоваться?

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