Альфа-Банк запустил номинальный счет для компаний

Альфа-Банк запустил номинальный счет для малого и среднего бизнеса. Открыть его можно через заявку на сайте или в интернет-банке.

Номинальный счет нужен любым компаниям-посредникам: маркетплейсам, агрегаторам, участникам лизинговых сделок, инвесторам, финансовым платформам.

Он позволяет разграничить свои деньги и деньги клиентов. И обеспечивает их сохранность.

Сколько, кому и когда — все эти условия четко закреплены в договоре. Альфа-Банк автоматически контролирует списание и получение средств. Это гарантирует безопасность сделок и упрощает налоговую отчётность.

Кроме стандартных ситуаций, счет можно использовать и под конкретный запрос.

А еще прямо в интернет-банке можно запросить консультацию юристов из компании Гардиум. Эксперты помогут выбрать правильную договорную конструкцию.

«Стандартная сделка — это два участника. А что если их несколько? Или даже сотни, тысячи? Как защитить интересы всех сторон? Альфа-Банк предлагает готовое решение. Мы продумали все, от быстрого открытия спецсчета до юридической поддержки через интернет-банк», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.