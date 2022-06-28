О чём мечтает российская молодёжь

Молодые россияне[1] мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью, выяснила СберСтрахование жизни накануне Дня молодёжи. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% респондентов. При этом молодые россияне считают необходимым откладывать не менее 26% своего месячного дохода.
Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта — важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%. Самыми мечтательными оказались жители Москвы, Махачкалы, Саратова, Красноярска и Омска.
В списке популярных желаний россиян — встретить настоящую любовь (52%), жить в достатке (44%) и создать счастливую семью (33%). Больше всего романтиков — в возрастной группе до 25 лет: 72% мечтают о любви, 46% о благосостоянии и 28% о семейном гнёздышке. Респонденты в возрасте 26–35 лет более прагматичны: в дополнение к чувствам (70%), достатку и семье (по 43% соответственно) хотят иметь отдельную квартиру или дом (22%).
31% россиян всех возрастных групп планируют добиться целевого уровня жизни по доходу и доле накоплений в течение ближайших 5 лет. Оптимистичнее других настроены респонденты до 25 лет: это рассчитывают сделать 66% из них. В возрастной группе 26–35 лет россияне осторожнее в своих амбициях: только 45% намерены реализовать их на 5-летнем горизонте. Активнее других к аналогичным финансовым целям планируют идти жители Ижевска (66%), Краснодара и Уфы (по 62% соответственно).
И это не пустые слова: молодёжь считает необходимым откладывать 26% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране по всем возрастным группам этот показатель составляет 23%. Лидерами по доле дохода, направляемого в накопления, стали жители Уфы (37%), Иркутска (34%), Хабаровска (33%), Перми и Набережных Челнов (по 32% соответственно).
Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка 3 тыс. договоров НСЖ по программе "Билет в будущее" от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение 5 лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов».
Исследование проводилось в июне 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.
Самые популярные мечты среди молодёжи по городам
|
Жить в достатке, иметь возможность тратить деньги без ограничений
|
Иметь семью и детей
|
Иметь хорошее здоровье
|
Иметь свою отдельную квартиру, дом
|
Встретить настоящую любовь
|
Открыть собственное дело
|
Астрахань
|
50%
|
35%
|
23%
|
16%
|
78%
|
19%
|
Барнаул
|
36%
|
40%
|
15%
|
33%
|
70%
|
37%
|
Владивосток
|
35%
|
26%
|
8%
|
15%
|
78%
|
17%
|
Волгоград
|
40%
|
32%
|
10%
|
21%
|
73%
|
21%
|
Воронеж
|
31%
|
41%
|
9%
|
15%
|
66%
|
16%
|
Екатеринбург
|
39%
|
40%
|
11%
|
38%
|
64%
|
25%
|
Ижевск
|
53%
|
40%
|
17%
|
19%
|
65%
|
20%
|
Иркутск
|
44%
|
32%
|
14%
|
16%
|
79%
|
24%
|
Казань
|
50%
|
36%
|
9%
|
34%
|
72%
|
25%
|
Кемерово
|
63%
|
36%
|
15%
|
15%
|
79%
|
10%
|
Киров
|
37%
|
36%
|
15%
|
20%
|
68%
|
19%
|
Краснодар
|
38%
|
29%
|
9%
|
37%
|
71%
|
29%
|
Красноярск
|
38%
|
41%
|
10%
|
19%
|
68%
|
19%
|
Липецк
|
37%
|
52%
|
13%
|
15%
|
77%
|
18%
|
Махачкала
|
47%
|
54%
|
14%
|
17%
|
90%
|
30%
|
Москва
|
38%
|
39%
|
7%
|
22%
|
61%
|
26%
|
Набережные Челны
|
62%
|
44%
|
17%
|
18%
|
83%
|
17%
|
Нижний Новгород
|
43%
|
39%
|
11%
|
16%
|
75%
|
29%
|
Новокузнецк
|
52%
|
23%
|
11%
|
18%
|
73%
|
19%
|
Новосибирск
|
37%
|
25%
|
8%
|
21%
|
61%
|
17%
|
Омск
|
46%
|
36%
|
15%
|
22%
|
67%
|
22%
|
Оренбург
|
61%
|
20%
|
14%
|
22%
|
71%
|
21%
|
Пенза
|
46%
|
34%
|
13%
|
15%
|
79%
|
14%
|
Пермь
|
52%
|
42%
|
8%
|
18%
|
75%
|
14%
|
Ростов-на-Дону
|
47%
|
43%
|
14%
|
19%
|
71%
|
26%
|
Рязань
|
44%
|
44%
|
12%
|
19%
|
65%
|
18%
|
Самара
|
43%
|
39%
|
16%
|
15%
|
68%
|
15%
|
Санкт-Петербург
|
36%
|
22%
|
7%
|
18%
|
59%
|
20%
|
Саратов
|
46%
|
36%
|
14%
|
37%
|
73%
|
17%
|
Тольятти
|
49%
|
32%
|
13%
|
39%
|
73%
|
15%
|
Томск
|
39%
|
25%
|
10%
|
17%
|
61%
|
21%
|
Тюмень
|
39%
|
28%
|
12%
|
13%
|
67%
|
22%
|
Ульяновск
|
47%
|
39%
|
11%
|
13%
|
72%
|
48%
|
Уфа
|
48%
|
39%
|
17%
|
17%
|
74%
|
21%
|
Хабаровск
|
48%
|
38%
|
14%
|
16%
|
67%
|
27%
|
Челябинск
|
35%
|
34%
|
11%
|
29%
|
70%
|
15%
|
Ярославль
|
43%
|
38%
|
7%
|
20%
|
64%
|
17%
Доля ежемесячного дохода, направляемого молодёжью в сбережения (%)
|
Астрахань
|
29,4
|
Барнаул
|
26,4
|
Владивосток
|
27,9
|
Волгоград
|
19,5
|
Воронеж
|
22,3
|
Екатеринбург
|
23,1
|
Ижевск
|
25,1
|
Иркутск
|
33,8
|
Казань
|
30,5
|
Кемерово
|
16,5
|
Киров
|
27,2
|
Краснодар
|
17,8
|
Красноярск
|
29,2
|
Липецк
|
20,0
|
Махачкала
|
24,1
|
Москва
|
20,6
|
Набережные Челны
|
32,0
|
Нижний Новгород
|
24,1
|
Новокузнецк
|
20,0
|
Новосибирск
|
30,5
|
Омск
|
30,5
|
Оренбург
|
26,9
|
Пенза
|
31,5
|
Пермь
|
32,2
|
Ростов-на-Дону
|
18,5
|
Рязань
|
25,9
|
Самара
|
17,5
|
Санкт-Петербург
|
17,8
|
Саратов
|
26,4
|
Тольятти
|
19,0
|
Томск
|
31,0
|
Тюмень
|
22,3
|
Ульяновск
|
26,1
|
Уфа
|
37,1
|
Хабаровск
|
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32,5
|
Челябинск
|
30,2
|
Ярославль
|
26,4
[1] К категории молодёжи в России относятся граждане в возрасте до 35 лет.