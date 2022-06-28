О чём мечтает российская молодёжь

Молодые россияне[1] мечтают встретить настоящую любовь, жить в достатке и создать счастливую семью, выяснила СберСтрахование жизни накануне Дня молодёжи. Реализовать свои финансовые амбиции в ближайшие 5 лет рассчитывают 56% респондентов. При этом молодые россияне считают необходимым откладывать не менее 26% своего месячного дохода.

Исследование СберСтрахования жизни показало, что у 68% россиян всех возрастов есть мечта — важное стремление, определяющее действия в жизни. Больше всего мечтателей оказалось среди молодёжи — 81%. Самыми мечтательными оказались жители Москвы, Махачкалы, Саратова, Красноярска и Омска.

В списке популярных желаний россиян — встретить настоящую любовь (52%), жить в достатке (44%) и создать счастливую семью (33%). Больше всего романтиков — в возрастной группе до 25 лет: 72% мечтают о любви, 46% о благосостоянии и 28% о семейном гнёздышке. Респонденты в возрасте 26–35 лет более прагматичны: в дополнение к чувствам (70%), достатку и семье (по 43% соответственно) хотят иметь отдельную квартиру или дом (22%).

31% россиян всех возрастных групп планируют добиться целевого уровня жизни по доходу и доле накоплений в течение ближайших 5 лет. Оптимистичнее других настроены респонденты до 25 лет: это рассчитывают сделать 66% из них. В возрастной группе 26–35 лет россияне осторожнее в своих амбициях: только 45% намерены реализовать их на 5-летнем горизонте. Активнее других к аналогичным финансовым целям планируют идти жители Ижевска (66%), Краснодара и Уфы (по 62% соответственно).

И это не пустые слова: молодёжь считает необходимым откладывать 26% своего ежемесячного дохода. В среднем по стране по всем возрастным группам этот показатель составляет 23%. Лидерами по доле дохода, направляемого в накопления, стали жители Уфы (37%), Иркутска (34%), Хабаровска (33%), Перми и Набережных Челнов (по 32% соответственно).

Игорь Кобзарь, и.о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Молодые россияне смело смотрят в будущее и готовы превращать большие стремления в конкретные цели. По данным нашего исследования, среди целей молодёжи на ближайшее будущее — улучшить благосостояние (40%), повысить уровень квалификации (19%), сформировать первоначальный взнос по ипотеке (11%). Реализовать эти стремления можно с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С начала года молодые россияне оформили порядка 3 тыс. договоров НСЖ по программе "Билет в будущее" от СберСтрахования жизни. Копить молодёжь планирует в среднем в течение 5 лет. Недавно мы дополнили программу защитой от потери работы и возможностью возмещения медицинских расходов».

Исследование проводилось в июне 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.

Самые популярные мечты среди молодёжи по городам

Жить в достатке, иметь возможность тратить деньги без ограничений Иметь семью и детей Иметь хорошее здоровье Иметь свою отдельную квартиру, дом Встретить настоящую любовь Открыть собственное дело Астрахань 50% 35% 23% 16% 78% 19% Барнаул 36% 40% 15% 33% 70% 37% Владивосток 35% 26% 8% 15% 78% 17% Волгоград 40% 32% 10% 21% 73% 21% Воронеж 31% 41% 9% 15% 66% 16% Екатеринбург 39% 40% 11% 38% 64% 25% Ижевск 53% 40% 17% 19% 65% 20% Иркутск 44% 32% 14% 16% 79% 24% Казань 50% 36% 9% 34% 72% 25% Кемерово 63% 36% 15% 15% 79% 10% Киров 37% 36% 15% 20% 68% 19% Краснодар 38% 29% 9% 37% 71% 29% Красноярск 38% 41% 10% 19% 68% 19% Липецк 37% 52% 13% 15% 77% 18% Махачкала 47% 54% 14% 17% 90% 30% Москва 38% 39% 7% 22% 61% 26% Набережные Челны 62% 44% 17% 18% 83% 17% Нижний Новгород 43% 39% 11% 16% 75% 29% Новокузнецк 52% 23% 11% 18% 73% 19% Новосибирск 37% 25% 8% 21% 61% 17% Омск 46% 36% 15% 22% 67% 22% Оренбург 61% 20% 14% 22% 71% 21% Пенза 46% 34% 13% 15% 79% 14% Пермь 52% 42% 8% 18% 75% 14% Ростов-на-Дону 47% 43% 14% 19% 71% 26% Рязань 44% 44% 12% 19% 65% 18% Самара 43% 39% 16% 15% 68% 15% Санкт-Петербург 36% 22% 7% 18% 59% 20% Саратов 46% 36% 14% 37% 73% 17% Тольятти 49% 32% 13% 39% 73% 15% Томск 39% 25% 10% 17% 61% 21% Тюмень 39% 28% 12% 13% 67% 22% Ульяновск 47% 39% 11% 13% 72% 48% Уфа 48% 39% 17% 17% 74% 21% Хабаровск 48% 38% 14% 16% 67% 27% Челябинск 35% 34% 11% 29% 70% 15% Ярославль 43% 38% 7% 20% 64% 17%

Доля ежемесячного дохода, направляемого молодёжью в сбережения (%)

Астрахань 29,4 Барнаул 26,4 Владивосток 27,9 Волгоград 19,5 Воронеж 22,3 Екатеринбург 23,1 Ижевск 25,1 Иркутск 33,8 Казань 30,5 Кемерово 16,5 Киров 27,2 Краснодар 17,8 Красноярск 29,2 Липецк 20,0 Махачкала 24,1 Москва 20,6 Набережные Челны 32,0 Нижний Новгород 24,1 Новокузнецк 20,0 Новосибирск 30,5 Омск 30,5 Оренбург 26,9 Пенза 31,5 Пермь 32,2 Ростов-на-Дону 18,5 Рязань 25,9 Самара 17,5 Санкт-Петербург 17,8 Саратов 26,4 Тольятти 19,0 Томск 31,0 Тюмень 22,3 Ульяновск 26,1 Уфа 37,1 Хабаровск Читайте также: Вахты меньше не стало: за год число предложений в Иркутской области выросло на 37% Власти пытаются ограничить отток авиапилотов за рубеж 32,5 Челябинск 30,2 Ярославль 26,4