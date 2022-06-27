День молодёжи 2022 — со СберКотом

Ко Дню молодёжи, 27 июня, СберКот — главный амбассадор всей молодёжи СберБанка, дарит своим подписчикам хорошее настроение и, конечно, подарки.

В сообществе СберКота атмосфера молодости — всегда. Но сегодня она особенная и праздничная, поэтому СберКот делится с подписчиками воспоминаниями о совместных классных моментах и предлагает настроить своё лето так, как хочется каждому.

А также в честь праздника, всем, чей настрой — молодость, СберКот дарит подарки от партнёров Сбера:

Подписку СберПрайм на 60 дней всего за 1 рубль. Внутри всё, что поможет провести лето беззаботно и весело: музыка на Звуке, кино на Okko, скидки в Самокате, Delivery Club, повышенные бонусы от СберСпасибо и много выгодных акций в СберМаркете и другие подарки.

Музыкальный подарок от команды SberDevices. Три трека, созданные искусственным интеллектом, которые позволяют услышать, как звучала молодость в 90-е, 00-е и 10-е. На 99,9% эти хиты созданы умными технологиями. Обложку для плейлиста создала нейросеть Kandinsky, созданная Sber AI и SberDevices, а музыку написала модель Symformer от SberDevices.

Изучить музыкальные вкусы трёх десятилетий помогли аудиосервис Звук и Джой – виртуальная ассистентка из семейства Салют. В Звуке вы найдёте плейлист с этими хитами. А Джой, с присущим ей чувством юмора, поможет разобраться, какой трек к какой эпохе относится. Аудиосервис Звук дает возможность не только исследовать музыку разных времен, но и открыть для себя новые жанры и нишевых исполнителей.

Всё это и даже больше уже доступно всем в сообществе СберКота.

Артем Могилин, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Каждый год СберКот поздравляет своих подписчиков с Днём молодежи. У него большая аудитория, которая ему доверяет, пользуется его финансовыми советами, слушает его плейлисты и делится друг с другом его стикерами. Всё это благодаря тому, что он понимает свою аудиторию, знает над чем они готовы посмеяться, какую музыку любят и какие новости из мира финансов им важно от него услышать. Именно поэтому в этом году сообщество СберКота во ВКонтакте - основная площадка поздравления клиентов с Днём молодежи, ведь в современном мире удобнее всего получать подарки онлайн. Подписывайтесь на сообщество СберКота, впереди ещё много интересного!».