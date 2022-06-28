SIM-карты ГПБ Мобайл теперь можно заказать в приложении Газпромбанка

Газпромбанк и мобильный оператор ГПБ Мобайл разработали новую опцию для пользователей мобильного приложения Газпромбанка: теперь SIM-карту оператора можно оформить прямо в приложении банка.

Для этого будущему абоненту нужно лишь кликнуть по баннеру вверху главной страницы приложения «Газпромбанк» и оформить заказ. SIM-карту клиенту доставит курьер. Также подключиться к ГПБ Мобайл по-прежнему можно при визите в отделение Газпромбанка и при заказе SIM-карты через сайт оператора.

Напомним, при выборе тарифа из линейки «Быть вместе» абонент получает удвоение тарифного пакета, а также 1000 бонусных рублей в случае перехода на ГПБ Мобайл со своим номером. Кроме того, если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70%.