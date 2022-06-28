Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для клиентов

АО «Дальневосточный банк» сообщил о том, что с 1 июля 2022 года вводятся в действие изменения в Тарифы АО «Дальневосточный банк» на Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Открытие и ведение счета, Безналичные операции, Валютный контроль, Дополнительные услуги), предоставляемые во всех офисах.

Подробная информация в разделе Тарифы для корпоративных клиентов или по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).