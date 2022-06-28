Карты "Мир" принимают в пяти турецких банках

Одно из популярных у россиян туристических направлений становится еще доступнее. Дальневосточный банк сообщил, что еще один турецкий банк Halkbank начал принимать карты МИР.

Теперь снять наличные лиры или оплатить покупки картой МИР в Турции можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.

Российские карты в настоящее время принимаются в 10 странах. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Дальневосточный банк предлагает выбрать, если у вас еще нет карты МИР, дебетовую или кредитную карту банка с кешбэком до 30%. *

*Более подробная информация - на сайте privetmir.ru