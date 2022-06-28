Россиян предложили лишать прав при ухудшении здоровья

Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться что угодно, сообщают «Известия».

Изменения предлагается внести в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Разработан документ по поручению президента Владимира Путина от 17 июля 2019 года. Президент поручил создать единую информационную базу с данными о людях, которые имеют противопоказания или ограничения к управлению транспортными средствами. Необходимо было обеспечить возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел РФ.

Законопроект затрагивает проблему лишения прав водителей с медицинскими противопоказаниями или ограничениями, о которых не знает ГИБДД. Чаще всего люди в таком случае продолжают водить автомобиль. Канал передачи информации будет организован с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): данные об обнаружении противопоказаний или ограничений у водителей, которые выявят во время медосмотров, освидетельствований или оказания медицинской помощи, будут передаваться в органы внутренних дел.

Сейчас водители с выявленными медицинскими противопоказаниями или ограничениями зачастую продолжают управлять транспортными средствами до тех пор, пока срок действия прав не истечет. За последние пять лет подразделения ГАИ аннулировали более 105 тыс. водительских удостоверений на основании судебных решений в отношении людей с ограничениями по здоровью.

Чтобы документ не противоречил требованиям о защите персональных данных, вносятся изменения и в закон «О персональных данных». Также подчеркивается, что документ создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», поэтому не потребует дополнительного финансирования.