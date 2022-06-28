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За городом появились инклюзивные агротуры

На разработанном Россельхозбанком специально для агротуров агрегаторе путешествий Свое За городом теперь можно забронировать инклюзивные туры на фермы. Первой площадкой для отдыха, доступного всем, стало хозяйство в Московской области, до конца года на платформе РСХБ появятся еще 5 инклюзивных агротуров.

Пилотный тур состоялся в мае 2022 года. В него отправились воспитанники АНО «Детский реабилитационный центр «Вдохновение», который помогает детям и взрослым с особенностями в развитии, воспитанникам детских домов, а также приемным семьям и семьям с эмоциональным выгоранием. Встречала гостей ферма «ЗооОлени», расположенная в Рузском районе Московской области. Это уникальное хозяйство, аналогов которому в России нет.

Оленья ферма «ЗооОлени» создана для того, чтобы дать возможность наблюдать животных в среде обитания, максимально приближенной к естественной. На ней содержатся Северные и Пятнистые олени, Маралы, Черные европейские лани, белки, карликовые барашки, Красный баран, козы разных пород, дикобраз, заяц, кролики и другие животные. Во время экскурсии гости могут погладить и покормить обитателей фермы.

«Число людей с инвалидностью различных групп в России превышает 11 миллионов. При этом компаний, которые предлагали бы организованные туры инклюзивной направленности, совсем мало. Тогда как доступность путешествий имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Платформа Свое За городом помогает объединить самые разные категории путешественников и фермеров, которые предлагают интереснейшие агротуры. Мы осознаем социальную значимость и важность проектов в области инклюзивного туризма и тщательно подбираем партнеров и их туры, чтобы оказать максимально эффективную помощь туристам с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркивает Елена Батурова, руководитель Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

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Инклюзивный туризм предусматривает обеспечение туробъекта инфраструктурой, которая позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие комфортно чувствовать себя на площадке. В организации таких безбарьерных туров очень важна не только обеспеченность объекта специальным оборудованием, но и уровень подготовки персонала, а также наличие специальных турпрограмм. При этом объекты инклюзивного туризма удобны также и для путешественников с детьми, а также представителей старшего возраста, однако узко не специализируются, их задача – создать безбарьерную среду для всех.

В будущем на платформе Свое За городом запланировано масштабирование проекта по организации инклюзивных туров на всей территории страны. До конца 2022 года ожидается организация еще 5 туров на различные фермы. Помимо общения с животными предполагается расширить набор активностей в рамках путешествий за счет проведения мастер-классов, лекций и др. Следующими участников инклюзивных туров встретят Калужская область и ферма Богимово.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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