Moody's сообщило о дефолте России по суверенным еврооблигациям

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, по мнению ушедшего из России международного рейтингового агентства Moody's, сообщает РБК.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорится в сообщении.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях, напомнили в Moody's. Агентство будет рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.

Дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (помимо Moody's это также ушедшие из страны Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.