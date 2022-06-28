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«Газпром» возобновил прокачку через «Турецкий поток»

Компания отводила на профилактику неделю – с 21 по 28 июня, но прокачку возобновили 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что «Турецкий поток» экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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