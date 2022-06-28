«Газпром» возобновил прокачку через «Турецкий поток»

Компания отводила на профилактику неделю – с 21 по 28 июня, но прокачку возобновили 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены», – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.