МТС внедрила умное видеонаблюдение на объектах группы «Новатор»

«МТС» внедрила систему умного видеонаблюдения для 42 объектов группы компаний «Новатор», предоставляющей инженерную и интерьерную сантехнику, на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг всех зданий и обеспечить безопасность салонов и покупателей.

Цифровые камеры видеонаблюдения МТС передают на сервер «Новатора» всю информацию со всех центров продаж, административных и складских помещений компании круглосуточно. Современное оборудование снабжено микрофоном, что позволяет записывать видео со звуком, а в дальнейшем функционал камер позволит развернуть систему аналитики на ресурсах компании для оптимизации бизнес-процессов. К примеру, подсчитать количество посетителей и составить карты перемещения людей по торговым залам. В случае чрезвычайного происшествия существует возможность оперативно выявить правонарушителей, и, таким образом, обеспечить безопасность и комфорт посетителей и продавцов салонов.

«Использование современных цифровых систем в сфере розничной торговли уже становится трендом. Наш совместный проект с группой компаний «Новатор» – еще один яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить комфорт и защищенность посетителей», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

О Группе компаний «Новатор»:

Группа компаний «Новатор» на рынке с 2001 года и является лидером по производству, поставкам и обслуживанию сантехнического оборудования в Байкальском регионе. В ее составе 42 центра розничных и оптовых продаж, в т.ч. салоны «Дождь», «Тепловоз», «Новатор». Компания имеет собственные бренды интерьерной сантехники, а также завод пластиковых труб и баков Terra.