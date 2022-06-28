Дожди, грозы и град пройдут в Иркутской области 29 июня

С 29 июня по 1 июля местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня ночью в центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, сильные дожди, ливни, в селеопасных районах - очень сильные дожди, грозы, град. Днем 29 и 30 июня по области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, сильные, в селеопасных районах – очень сильные дожди, грозы, град.