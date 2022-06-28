Налог на продажу жилья от миллиона рублей хотят отменить в России

Лимит необлагаемых налогом сделок увеличат до 3 млн рублей, сообщают «Известия».

В России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн рублей до 3 млн рублей, если гражданин взамен приобретает новое жилье. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная компания «Этажи».

Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения. Однако только за последние два года цены на недвижимость выросли до 60%, что еще больше затруднило решение квартирного вопроса для многих семей, говорят эксперты.