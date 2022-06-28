Оборот розничной торговли в Приангарье за пять месяцев вырос на 5,4%

Оборот розничной торговли в январе-мае 2022г. составил 220,6 млрд рублей, что на 5,4% выше, чем за такой же период 2021 года, сообщает Иркутскстат.

В структуре оборота преобладает доля непродовольственных товаров, на них приходится 51,2%. На продукты, напитки и табачные изделия приходится 48,8%.

Рост наблюдается и в общественном питании, оборот сектора составил 9,4 млрд рублей, это на 9,3% больше, чем январе-мае 2021г.

Платных услуг оказано на 56,6 млрд рублей, 105,4% к соответствующему периоду 2021г.