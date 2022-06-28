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Росавиация продлила ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 6 июля

Росавиация продлила ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 6 июля. Ограничения ввели 24 февраля из-за российской военной операции на Украине. Их продлевают в 21-й раз подряд.

Прекращены полеты в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы рекомендовано пользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно, уточняют в Минтрансе. Ранее ведомство обещало снять ограничения на полеты в Крым после разрешения Минобороны.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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