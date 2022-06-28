Турция и ОАЭ стали лидерами среди зарубежных стран в индексе запросов покупателей Knight Frank Russia

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia (есть у SIA.RU), по итогам пяти месяцев 2022 года основной спрос на зарубежную недвижимость со стороны состоятельных россиян приходится на Турцию – 26%, ОАЭ – 18%, Кипр и Португалию – по 12%. Анализ запросов также показал, что 70% потенциальных покупателей рассматривают приобретение жилья за рубежом с целью получения ВНЖ или гражданства, а оставшиеся 30% планируют приобрести недвижимость для собственного проживания либо в инвестиционных целях.

По данным Knight Frank Russia, по итогам мая 2022 года в топ-10 стран-лидеров по спросу на зарубежную недвижимость со стороны россиян вошли Турция (26%), ОАЭ (18%), Кипр (12%), Португалия (12%), Греция (9%), Мальта (6%), страны Карибского бассейна (5%), Испания (5%), Израиль (4%) и Сербия (3%).

Турция стала лидером рейтинга по нескольким причинам. В первую очередь, интерес со стороны россиян обусловлен получением турецкого гражданства – оно оформляется при минимальном объеме инвестиций в 400 тыс. долларов и сроке владения недвижимостью от трех лет. Наличие турецкого паспорта дает возможность получить визу E-2, что является самым быстрым способом эмиграции в США. Во-вторых, турецкая недвижимость – это актив, который можно продать через три года после покупки. В-третьих, туристические локации Турции популярны среди тех, кто приобретает жилье для собственного пользования и для сдачи в аренду и получения дохода. Стоит отметить, что 80–85% всех запросов входят в бюджет до 1 млн долларов.

Среди локаций Турции наибольшим спросом пользуется Стамбул. Кроме того, россияне интересуются туристическими локациями, такими как Аланья, Анталья, а также престижными курортными вариантами – такими, как Бодрум и Фетие.

Рынок ОАЭ, занимающий вторую строчку рейтинга, предоставляет выгодные условия для бизнеса и релокации, поскольку государство проводит лояльную налоговую политику для инвесторов и компаний, которые намереваются переехать в страну. Иностранные граждане, инвестирующие в экономику ОАЭ, имеют возможность получить аналог ВНЖ – Emirates ID. Кроме того, застройщики предлагают качественные проекты с беспроцентной рассрочкой. Основными целями приобретения недвижимости в стране являются: релокация семьи покупателя, проживание в ОАЭ от полугода и более, сдача в аренду готовых юнитов, спекулятивные сделки (то есть покупка с целью перепродажи – использование недвижимости как актива), покупка готовых объектов для редевелопмента и другие. В частности, на рынке Дубая около 55% запросов приходятся на инвестиционные цели, а 45% покупок совершаются с целью проживания и релокации. Стоит отметить, что большинство покупателей преследует несколько целей, приобретая жилье в Эмиратах. Также более 60% из них становятся собственниками сразу двух и более объектов недвижимости.

Среди всех запросов на недвижимость в ОАЭ 75% приходится на Дубай, 20% – на Абу-Даби, 5% – на Рас-эль-Хайма. Стоит заметить, что 70% покупателей дубайской недвижимости планируют открывать компании в ОАЭ. Что касается бюджета покупки, среди запросов на недвижимость на рынке Дубая 20% составляют запросы в бюджете от 10 млн долларов, 25% – в пределах 3-10 млн долларов, 30% – 1-3 млн долларов, 25% – до 1 млн долларов. На рынке Абу-Даби 13% всех заявок превышают 10 млн долларов, 40% входят в диапазон 3–10 млн долларов, 12% – 1-3 млн долларов и 35% – до 1 млн долларов.

Наиболее востребованными объектами на рынке Дубая являются апартаменты на стадии строительства (55%), виллы на стадии строительства (20%), готовые виллы (15%), готовые апартаменты (10%). Самыми популярными районами Дубая стали Пальм-Джумейра (30%), Дубай Марина (20%), Даунтаун (15%), Ла Мер (7%), Дубай Хиллс и Аль Барари (8%).

Закрывает тройку лидеров Кипр – страна в ЕС, которая продолжает принимать заявления от россиян на получение как постоянного ВНЖ при покупке недвижимости от 300 тыс. евро, так и временного ВНЖ сроком на один год при покупке недвижимости стоимостью менее 300 тыс. евро. Более того, фактическое проживание на Кипре ведет к получению гражданства (в настоящее время для этого нужно прожить в стране от пяти лет). Продажи недвижимости в период с января по апрель 2022 года выросли на 50% по сравнению с апрелем 2021 года практически во всех районах Кипра. Наибольшее число сделок зафиксировано в Пафосе, за ним следуют Лимасол, Ларнака, Никосия и Фамагуста.

Европа и Великобритания в общем объеме запросов занимают не более 7–8%. В основном подобные запросы носят ознакомительный характер, а также касаются возможности продажи недвижимости и перевода средств в другие активы – например, продажи квартир в Лондоне или на Лазурном Берегу. При этом в прошлом году рейтинг запросов россиян возглавляли страны ЕС – Португалия (21%), Греция (21%), Кипр (14%) и Испания (12%), а лидеры 2022 года – Турция и ОАЭ – в топ-10 не вошли.

Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia:

«С начала первого квартала 2022 года мы видим все большую востребованность недвижимости Ближнего Востока среди российских покупателей. Наибольшим спросом пользуются такие города, как Дубай и Абу-Даби – на них приходится более 80% спроса. Кроме того, популярность приобретает недвижимость в Саудовской Аравии, Катаре, Египте и Бахрейне. По нашим прогнозам, в течение двух лет Ближний Восток станет одной из самых популярных локаций для приобретения недвижимости среди состоятельных покупателей из России. Повышенный спрос обусловлен инвестиционным потенциалом и заинтересованностью властей Ближнего Востока в привлечении иностранного капитала».

Получение ВНЖ и гражданства продолжает все чаще встречаться среди целей приобретения зарубежной недвижимости – 70% запросов покупателей связано именно с желанием получить второй паспорт. В 2022 году наиболее популярными по этим запросам являются программы в ОАЭ и Турции.

С целью покупки дома для собственного проживания подается 13% заявок. В топ стран среди этих запросов входят ОАЭ, Турция и Кипр. Также наблюдается нарастающий интерес к экзотическим локациям – Таиланду, Бали и Маврикию. Кроме того, остаются запросы на недвижимость Испании и Португалии.

10% покупателей готовы рассмотреть недвижимость с точки зрения инвестиционных покупок. Наиболее популярные страны в этой категории – ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и Турция (Стамбул). Также возрастает количество запросов в отношении Саудовской Аравии, Катара, Египта и Бахрейна.

Как с целью инвестиций, так и для собственного проживания покупку недвижимости за границей рассматривают 7% покупателей. В этом случае речь идет о возможности приезжать на две-три недели в сезон, а в остальное время сдавать жилье в аренду. Наиболее популярной локацией в этой категории также стали ОАЭ.