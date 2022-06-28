После падения в марте, в мае средний размер лимитов по кредитным картам вновь превысил 70 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в мае 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в апреле 2022 года - 68,1 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 1,1% (в мае 2021 года – 69,5 тыс. руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем, напротив, сократился, на 7,1% (в феврале 2022 года – 75,7 тыс. руб.).

В мае 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (104,6 тыс. руб.),

Московской обл. (86,6 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (84,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (83,2 тыс. руб.),

Приморском крае (76,6 тыс. руб.).

Рост среднего размера лимита по кредитным картам в мае 2022 года был отмечен в большинстве российских регионов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель вырос в:

Республике Башкортостан (+9,7%),

Челябинской обл. (+6,6%),

Свердловской обл. (+6,3%),

Московской обл. (+6,0%),

Новосибирской обл. (+6,0%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по картам за месяц увеличился на 1,7% и 2,2% соответственно.

«После значительного сокращения в марте, в апреле-мае был отмечен некоторый рост как выдачи новых кредитных карт, так и их средних лимитов, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, в сегменте кредитных карт ситуация существенно лучше, чем в другом виде необеспеченного кредитования – потребительских кредитах. Так, выдача потребкредитов и их средний чек в мае также восстанавливались, но их падение в марте было гораздо более значительным, чем в сегменте кредитных карт. Такая динамика основных показателей по кредитным картам во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. Кроме того, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен и для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Помимо прочего, здесь действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».