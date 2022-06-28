Польша выставит «Газпрому» счет за прекращение поставок газа – Wirtualna Polska

С 1 апреля Москва принимает плату за газ от недружественных государств в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

«Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG – Прим. ред.) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке», – отметил чиновник.

C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неуплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.