В Иркутской области объявлен конкурс на гранты социальным предпринимателям

Его итоги будут подведены в августе. На поддержку могут рассчитывать компании, получившие на региональном уровне официальный статус социального предпринимателя. На данный момент в официальном списке 33 таких, новые заявления министерство экономического развития и промышленности региона принимает до 22 июля.

На очередном заседании комиссии при минэкономразвития Иркутской области 21 компания подтвердила свой статус, еще 12 получили его впервые. В их число вошли организация, которая трудоустраивает инвалидов, матерей-одиночек и пенсионеров; производство протезов для инвалидов; два предприятия, реализующие продукцию, выпускаемую пенсионерами, инвалидами и многодетными семьями. Кроме того, это 11 компаний, ведущих деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, включая организации дополнительного образования и психологической помощи, спортивные школы, детские лагеря, книжный магазин, художественно-выставочное пространство и предприятие по художественной росписи фасадов и стен зданий.

– Мы часто говорим о крупных компаниях, которые несут серьезную социальную нагрузку, но в Иркутской области есть и малый социально ответственный бизнес. Государство его поддерживает: для социальных предпринимателей предусмотрены специальные гранты. В прошлом году на эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено более 6 млн рублей. В этом – в два раза больше:13 млн рублей, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Статус социального предпринимателя необходимо подтверждать ежегодно. Это позволяет проходить бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес».

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