Дерипаска: Готовится стратегия развития Большой Сибири

Продолжается совместная работа правительства и группы экспертов над комплексным планом и Стратегией развития Большой Сибири, сообщил Олег Дерипаска в телеграм-канале.

– Промышленники Сибири ожидают в ближайшее время проведения итогового совещания, – написал он на своей странице.

Напомним, что бизнесмен неоднократно заявлял о необходимости развивать сибирские регионы, вкладываться не только в производство, но и в социальные проекты – образование, медицину, жилье, экологию. Еще в 2020 году на Столыпинском форуме предприниматель сетовал на то, что все финансы сегодня концентрируются «исключительно в Москве, а конкретно, в руках – Центробанка, который тратит их на покупку американских долговых бумаг».

– Мы загоняем деньги в Москву, затем прячем в стабилизационный фонд, на них покупаем американские облигации и потом расскажем, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно это людям в том же Братске слушать... Поймите, крупные компании сами готовы строить моногорода. Мы можем построить на эти деньги и больницы, и детские сады, и школу, и бассейн. Давайте оставлять деньги на местах, – предлагал Олег Дерипаска.

Осенью 2021 года идею построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу выдвигал министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

Как передает «Коммерсантъ», Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали.