S7 запускает заказ здорового питания из «Вкусвилла»

S7 Airlines расширяет опции здорового питания на борту и предлагает приобрести в полет сеты из «Вкусвилла» на рейсы, вылетающие с 19 июля из Москвы или в Москву (кроме рейсов Новосибирск – Москва). Девять вариантов наборов включают легкие салаты, питательные роллы и сэндвичи, полезные напитки, овощные и фруктовые снеки.

Заказать сет по вкусу можно на этапе оформления билета на сайте или в приложении S7 Airlines, а также добавить к уже существующему бронированию в личном кабинете. Бортпроводник подаст сет пассажиру на борту вместо стандартного меню.

«Мы прислушались к путешественникам и внедрили еще больше вариантов здорового питания на борту. Кто-то следит за здоровьем и соблюдает режим, а кто-то просто не любит плотно есть в полете – мы постарались предложить нашим пассажирам разнообразный ассортимент полезных легких перекусов. «Вкусвилл» – это признанный лидер на рынке здорового питания, поэтому у нас не было сомнений в выборе партнера. Кроме того, мы разделяем приверженность «Вкусвилла» принципам бережного отношения к окружающей среде», – говорит Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Group.