Они не вернутся: более 70% российских автомобилистов не ждут возвращения европейских брендов в ближайшие пару лет

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*, более половины российских автовладельцев уже столкнулись с рядом сложностей при покупке и обслуживании машины в связи с последними тенденциями на авторынке. Большинство опрошенных ждут усиления дефицита новых автомобилей и роста спроса на подержанные машины, не верят в возобновления поставок европейских марок в России в течение ближайших пары лет и готовятся перейти на китайские бренды. Еще треть автомобилистов не исключают возможности оплаты автомобиля криптовалютой в ближайшем будущем.

Согласно результатам опроса, 53% автовладельцев уже испытали последствия санкций для российского авторитейла. Из них более трети автолюбителей отметили удорожание страхования (36%), каждый пятый (22%) столкнулся с нехваткой запчастей, 15% указали на отсутствие автомобилей нужной модели или комплектации. Еще 4% не удалось взять автокредит, 2% получили отказ в ремонте, а 1% столкнулись с угоном машины.

При оценке будущего автомобильного рынка России большинство автовладельцев отметили рост спроса на подержанные авто (83%) и дефицит новых автомобилей (71%). Более половины считают, что россиян ждет переход на отечественные марки (56%) и появление менее экологичные моделей (53%). Автомобилисты, по мнению 46% опрошенных, будут активнее покупать машины за границей и перегонять их на территорию РФ, а наличие авто в семье станет элементом роскоши (43%). Интересного мнения придерживается также треть опрошенных, полагающих, что в ближайшем будущем оплатить автомобиль можно будет криптовалютой.

78% автомобилистов заявили, что не ожидают возобновления поставок европейских марок в Россию в ближайшее время. По их мнению, можно говорить о возвращении этих машин на российский рынок через 1-2 года. 12% называют более оптимистичные сроки и ждут возобновления поставок в течение 6 месяцев. А 10% опрошенных считают, что европейские марки уже не вернутся.

При этом более половины автовладельцев на фоне сужения ассортимента представленных на российском рынке брендов готовы рассматривать приобретение китайских моделей: 46% ответили на этот вопрос однозначно, а 25% готовы рассматривать, если не будет альтернативы в виде европейских марок. У 2% опрошенных автовладельцев уже есть китайский автомобиль. 17% пока не определились с отношением к брендам их Поднебесной. И лишь 10% категорически откажутся от возможности купить китайскую машину.

Сегодня клиенты «Открытие Авто» могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,9% годовых в рублях.

*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Открытие Авто» — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку «Открытие» 1 мая 2022 года.