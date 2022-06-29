Газпромбанк выступил с инициативой об участии в проекте строительства автодороги в обход Курска

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, в соответствии с подписанным на минувшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашением о сотрудничестве с Курской областью объявляет о намерении участвовать в проекте строительства автодороги в обход г. Курска. Дочерняя организация Банка – ООО «Инфраструктура ГЧП» – готовится в ближайшее время к подаче соответствующей частной концессионной инициативы.

«Обход Курска является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Черноземье, и Газпромбанк как один из безусловных лидеров рынка по финансированию крупномасштабных инициатив в автодорожной сфере готов приложить весь свой опыт и экспертизу для его успешной реализации. Уверен, что строительство важнейшей для региона трассы увеличит пропускную способность дорог в Курске и положительно скажется на удобстве транспортных развязок для местных жителей и гостей области», – заявил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Проект северо-восточного обхода Курска предполагает строительство трассы протяженностью до 30 километров, которая должна соединить федеральную дорогу, ведущую в Воронеж, с трассой М-2 «Крым». Его реализация позволит существенно снизить нагрузку на уличную дорожную сеть и сократить время выезда на федеральную трассу.

Напомним, на полях ПМЭФ-2022 Банк и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно решать приоритетные задачи развития Курской области, укреплять экономический и промышленный потенциал региона, а также осуществлять инвестпроекты различного уровня сложности, в том числе связанные с развитием инфраструктуры. Газпромбанк в качестве #МЕГАИГРОКа готов в этом плане предоставить комплексную подготовку и сопровождение проекта благодаря разносторонней экспертизе компаний Группы Банка на всех этапах проекта: от проектирования до эксплуатации.