Примсоцбанк дарит кэшбэк за покупку "Карты гостя Крыма и Севастополя"

Держатели карты «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% кэшбэка за покупку «Карты гостя Крыма и Севастополя».



Для справки: «Карта гостя Крыма и Севастополя» - это своего рода электронная карта, которая дает возможность посещать лучшие достопримечательности и объекты всего Крыма - музеи и выставки, экскурсии, а также дает возможность получить скидки в кафе и ресторанах, гостиницах и магазинах, даже у туроператоров. С помощью карты можно посетить бесплатно более 70 объектов.



Для того, чтобы получить кэшбэк, необходимо:



• Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить «Карту гостя» зарегистрированной картой «Мир» на сайте «Карты гостя Крыма и Севастополя» и получить кэшбэк 5%;

• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



• Организатор акции — ООО "Карта Гостя Крыма"

• ОГРН: 1169102092620

• Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, Проспект Победы, д. 28А, оф. 204, 79780000072, 79788543506.

