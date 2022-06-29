Россельхозбанк приглашает студентов на летние стажировки

Сервис «Летние стажировки», разработанный Россельхозбанком, открыт для всех желающих заработать и отдохнуть в регионах России. По подсчётам экспертов РСХБ, минимальная аудитория программы - 150-200 тысяч человек.



Чтобы найти себе работу на летние каникулы, достаточно зарегистрироваться на сервисе, откликнуться на одну или несколько вакансий и договориться с будущим работодателем об условиях трудоустройства и проживания.

Уже сейчас на сервисе «Летние стажировки» размещено более 100 вакансий (база будет постоянно пополняться Россельхозбанком). Большинство из них предполагает бесплатное питание и проживание, оплата трансфера и, конечно же, заработок с возможностью карьерного роста. В среднем зарплаты составляют от 15 до 40 тысяч рублей. Есть вакансии «стоимостью» 70 тысяч рублей и более. Опыт работы зачастую не важен.



«Новая программа Россельхозбанка - это возможность для жителей мегаполисов отдохнуть от городской суеты, а главное, самостоятельно - не по учебникам и роликам в YouTube -узнать, что такое сельская жизнь и сельский труд. «Летние стажировки» с Россельхозбанком позволяют гармонично совместить работу и отдых на природе за счет работодателя, попутешествовать по России. Фермеры приобретают в лице студентов рабочие руки, а значит, могут произвести больше товаров и повысить рентабельность бизнеса. «Летние стажировки» с Россельхозбанком - это отличный карьерный старт для всех, кто хочет реализовать себя в сельском хозяйстве», - говорит Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.



Помимо вакансий зоотехников, агрономов, механизаторов, на сервисе представлены более редкие профессии - агрохимики, повара, цветоводы. Например, на морскую ферму в акватории Баренцева моря требуется рыбовод. Аналогичная должность пока свободна в одной из компаний на Камчатке. В обязанности рыбовода входит разведение, выращивание и уход за рыбой, моллюсками, устрицами и другими видами водных организмов в качестве товарных культур или для выпуска в пресноводные или солоноводные водоемы.В Новгородской области «начинающий специалист на ферме», помимо физического труда, будет изучать специализированную литературу, готовить презентации по темам экологического сельского хозяйства, еженедельно обмениваться опытом, читать доклады по субботам.География программы «Летние стажировки» с Россельхозбанком обширная. На платформе представлены вакансии в Тульской области, Новосибирске, Брянске, Орле, Смоленске, Москве, Мурманске, Твери, Камчатском крае, Калуге, Вологодской и Волгоградской областях, Удмуртии, Приморском крае, Бурятии и во многих других регионах России.