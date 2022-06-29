Какими моделями заменят иностранные самолеты в России

В ближайшее время в России необходимо развивать производство всех комплектующих для авиационной техники, это может занять от трех до четырех лет, такое мнение в интервью радио Sputnik выразил авиаэксперт компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка.

По его словам, одновременно можно наращивать выпуск отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96.

«Пока производство отечественных комплектующих будет налаживаться, у нас есть уже успешный в аэродинамическом и экономическом плане самолет. Раньше он назывался Ту-204, последняя модификация – Ту-214. Самолет создавался в момент, когда наша авиационная промышленность имела максимальный потенциал, поэтому и в настоящее время можно нарастить производство самолета. Поскольку серийное производство идет, нужно просто увеличить количество собранных самолетов. Для дальнемагистральных полетов можно использовать самолет Ил-96. На модификации этого самолета летает и президент РФ, поэтому он в особой рекламе не нуждается. В самолетах Ту-214 и Ил-96 пассажирской версии все комплектующие – отечественного производства», – уточнил Виктор Прядка в интервью радио Sputnik.