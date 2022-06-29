В сфере добычи сырья обострился кадровый голод

Количество вакансий в сфере «Добыча сырья» выросло в целом по России на 26% с начала года, а количество резюме, наоборот, сократилось на 47%. Таковы результаты анализа рынка труда в добывающей сфере, который провели эксперты hh.ru (есть у SIA.RU).

Уровень конкуренции за рабочие места в сфере «Добыча сырья» снизился с 2,6 активных резюме на одну вакансию в начале января 2022 года до 1,2 в середине июня. То есть, трудоустроиться в данной сфере стало проще, а нехватка кадров обострилась.

Аналогичная тенденция прослеживается во всех регионах страны. В частности, в Приволжском федеральном округе конкуренция за вакансии в сфере добычи сырья снизилась с 3,8 резюме на место до 2,6, в Сибирском федеральном округе – с 1,2 до 0,7.

С начала года компании из отрасли «Нефть и газ» открыли по всей России более 64 тысяч вакансий, большая часть из них приходится на Москву (11%), Санкт-Петербург (7%), Ханты-Мансийский автономный округ (6%), Республику Башкортостан (6%), Иркутскую область (4%), Краснодарский край (4%), Красноярский край (4%), Тюменскую область (4%), Самарскую область (3%) и Свердловскую область (3%).

Среди неофисных специальностей наиболее востребованными в нефтегазовой отрасли сегодня являются машинисты – это 5,2% от всех вакансий данных компаний. Кроме того, в топ самых нужных отрасли специалистов вошли инженер-механик (2,1%), слесарь-ремонтник (1,9%), слесарь КИПиА (1,5%), сварщик (1,3%), инженер ПТО (1%), бурильщик (1%), лаборант (0,8%), энергетик (0,8%) и инженер-технолог (0,6%).

Уровень средних предлагаемых заработных плат в сфере «Добыча сырья» составляет 66 тысяч рублей, средние ожидания соискателей чуть выше – 67,4 тысячи.

По данным опроса, который провела Служба исследований hh.ru, снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место сегодня готовы 40% соискателей из сферы «Добыча сырья» — это на 11% больше, нежели в начале 2022 года. При этом еще 47% на подобный шаг не готовы, а 14% затруднились ответить.