Впервые в истории России ожидается дефляция

До этого цены снижались разве что в июле и августе — и, как правило, это было связано с поступлением нового урожая. Сейчас же главными причинами эксперты называют не только сезонное сокращение цен на плодоовощные продукты, но и проблемы с импортом, резкое укрепление курса рубля и низкий спрос населения. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний.

Стоимость товаров в месячном выражении способна сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов не исключает, что этим летом цены будут снижаться все три месяца. Однако поводов для особой радости нет: столь продолжительная дефляция не говорит о «здоровье» экономики.

Семь из десяти опрошенных «Известиями» экспертов финансовых компаний ожидают снижения цен на товары и услуги в июне в месячном выражении. Наибольшее уменьшение стоимости продуктов ожидают в «БКС Мир инвестиций». По словам эксперта Евгения Миронюка, сокращение может быть в пределах 0,5%. До 0,4% ожидает уменьшения цен по итогам первого летнего месяца управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса, — объяснил он.

Дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса, крайне неустойчива и свидетельствует не о «здоровье» экономики, а, наоборот, о ее «болезни», подчеркнул Сергей Гришунин.

Непрерывное снижение цен фиксируют от недели к неделе с конца мая по середину июня, обратила внимание ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Скорее всего, по итогам июня будет дефляция от –0,1 до примерно –0,3%, ожидает она.

С начала месяца по 17 июня дефляция составила 0,26%, причем снижение индекса потребительских цен фиксируется три недели подряд, а если учитывать недельную паузу с нулевым изменением цен с 21 по 27 мая, то и пять недель, указала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне дефляция по итогам всего июня вполне возможна, констатировала она.