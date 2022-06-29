Европейский брокер Exante закроет счета россиян остатки, на счетах которых не превышают 10 тыс. евро

Оставшиеся инвесторы столкнутся с ежедневной комиссией до полного обнуления счета, сообщает РБК.

Основанный россиянами брокер Exante с 12 июля закроет счета своих клиентов из России и Белоруссии, на чьем счету находятся активы на сумму менее €10 тыс. Соответствующие письма получили два клиента европейской компании (с копиями ознакомился РБК), их подлинность подтвердил источник РБК, работающий с иностранными брокерами. РБК направил запрос в Exante.

В письме Exante уведомил клиентов, что до обозначенной даты им необходимо продать все бумаги и вывести денежные средства со счетов в евро в любой банк или к брокеру, которые не находятся под санкциями.

«Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — предупреждает брокер. Она составит €25 и будет начисляться ежедневно до тех пор, пока клиент не закроет позиции и не выведет средства или пока на счете не закончатся деньги. После этого учетная запись будет закрыта.