Недельные расходы россиян сократились на 10%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 20 по 26 июня средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 9,6%.

Индекс недельных расходов составил 5 125 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года недельные расходы выше на 13,4%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 4,5%. Средняя стоимость одной покупки составила 661 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 10,4%.