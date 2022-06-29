Иркутские клиенты Tele2 экономят при заказе еды и покупках в гипермаркетах

Оператор мобильной связи, выяснил, какие бонусы популярны у клиентов программы лояльности «Больше». Самыми востребованными среди иркутян стали офферы на пиццу, бонусы за покупки в крупных торговых сетях и маркетплейсах.

Tele2 сотрудничает с десятками ресторанов, кафе и сервисов доставки еды по всей стране. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона. Наибольшей популярностью у иркутских клиентов программы лояльности «Больше» в категории «Еда» пользуются офферы за покупку пиццы. Чаще других клиенты выбирали специальные предложения от сети ресторанов «Додо Пицца». При заказе на сумму от 1299 рублей участники бонусной программы получают в подарок пиццу «Чизбургер», а при покупке от 499 рублей – стартер. Акция действует до 31 декабря 2022 года.

Пользователи программы «Больше» могут экономить, совершая ежедневные покупки в популярных торговых сетях. Например, получить кешбэк или скидку в магазинах METRO Cash & Carry (8%), « Лента » (10%), на площадках Яндекс.Маркет (до 2,1%) и Ali E xpress (1,6%). Клиентам также доступна скидка 400 рублей при оформлении первого заказа в приложении и на сайте Сбер Маркет и кешбэк за покупки в СберМегаМаркет (до 12%).

Самыми востребованными среди абонентов оператора из разных регионов стали офферы от AliExpress – их выбрали более половины клиентов в этой категории. Предложениями от СберМегаМаркет воспользовались 17%, кешбэк за покупки на Яндекс.Маркет получили 8%.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» и обновляет бонусы от партнеров. Клиентам доступны предложения в различных сферах жизни – еда, здоровье, спорт, страхование, инвестиции, обучение, путешествия. Чтобы воспользоваться офферами, необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Tele2, активировать бонус, получить SMS с промокодом и применить скидку при оплате заказа.