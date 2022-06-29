Жители Иркутска и области смогут пройти бесплатный скрининг на меланому

В Иркутске стартует проект «Живи без страха» по ранней диагностике онкологических заболеваний, рассказали SIA.RU в пресс-службе «BIOCAD».

Поддержать мероприятие 5 июля приедет певица Светлана Сурганова, победившая много лет назад рак. Проведение общего скрининга жителей Иркутской области презентуют врачи ГБУЗ Иркутский областной онкологический диспансер (ИркООД) совместно с биотехнологической компанией BIOCAD и Ассоциацией специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО).

Скрининг будет проходить два дня — 16 и 17 июля в ИркООД, в нем смогут принять участие все жители Иркутской области, предварительно зарегистрировавших по телефону горячей линии 8 (800) 505 25 00 или на сайте живибезстраха.рф.