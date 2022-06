Новости Будущее – за «цифрой». Студенты Академии IT защитили первые проекты Любой бизнес, любое производство сегодня невозможно без IT-специалистов. Айтишники стали «элитой общества», их переманивают компании и страны. А в России они – на вес золота. En+ Group также следует тренду на цифровизацию. Еще в 2021 году компания открыла в Иркутске, на базе ИРНИТУ, Академию IT, где готовит молодые кадры, гарантируя молодежи ценный опыт, высокооплачиваемую работу и реализацию не хуже, чем в столице. Осенью популярный проект масштабируют на три вуза, в Иркутске, Красноярске и Братске. О первых итогах работы Академии – в нашем материале. Хочешь быть впереди – иди в «цифру» По словам руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова, сегодня все бизнесы, независимо от отрасли, становятся IT-компаниями: Сбер, Amazon... «Хочешь быть впереди – иди в «цифру», – подчеркивает он. Энергетика сегодня – это меняющийся организм, который активно трансформируется, внедряются автоматизированные системы управления технологическими процессами, создаются новейшие программные комплексы по анализу данных. Одним словом, если компания не будет двигаться в этом направлении, то в долгосрочной перспективе может легко проиграть в конкурентной борьбе. Именно поэтому энергохолдинг обучает молодых людей цифровой грамотности, глубокому пониманию IT-систем, дает им уникальные компетенции, необходимые для развития бизнеса и его конкурентоспособности. В Академию IT могут поступить не только студенты технических факультетов, но и с юридического, финансового, управленческого направлений. На днях в ИРНИТУ прошла защита проектов учащихся в Академии IT. Она своего рода итог, показатель того, насколько ребята постигли тонкости выбранного ими направления. Работу над проектами курируют преподаватели Академии и наставники из числа сотрудников En+ Digital (входит в En+ Group). И, что немаловажно, все темы исследований применимы в реальной жизни. Заинтересованы в талантах По словам экспертов En+ Digital, учащиеся образовательного проекта проходят практику IT-подразделениях, а на последнем даже работать в компании неполный рабочий день. Ребята получают фундаментальные знания и начинают понимать специфику «кухни». После окончания выпускников ждет гарантированное трудоустройство в En+ Digital, конкурентная зарплата и различные социальные гарантии. En+ Digital заинтересована в талантах и стремимся, чтобы перспективная молодежь оставалась работать в нашем регионе, поэтому для выпускников создаются условия, ни в чем не уступающие предложениям работодателей из центральной части России. Такой подход определил основатель En+ Group Олег Дерипаска. Позиция, заложенная предпринимателем, способствует укреплению интеллектуальней составляющей в сибирских городах, что безусловно сказывается на их развитии. Отбор в Академию достаточно строгий. При поступлении учитывается успеваемость и рейтинг претендента в вузе: посещение лекций, семинаров, мастер-классов, тренингов, которые проводит сама Академия IT, дополнительные активности. Бывает, что молодой человек учится на гуманитарном направлении, но при этом интересуется информационными технологиями, участвует в конкурсах. У него тоже есть шансы попасть в программу. На первом, ознакомительном, этапе студенты определяются: нравится им это направление или нет. Будущие работодатели к ним тоже приглядываются. «Хотим быть востребованными» На защите проектов одна из команд представила приложение для мобильных устройств с возможностью ввода, хранения, обработки данных по техническому осмотру оборудования. Тема проекта была заявлена так: «Надёжность работы оборудования на промышленных площадках». Для современной индустрии задача, действительно, актуальная. Юные разработчики учатся на третьем курсе на факультете «Информатика и вычислительная техника». После представления проекта Всеволод Судомойкин, Алина Ребзон, Константин Храмцов рассказали о том, почему поступили в Академию IT, что им это обучение дает и каким они видят свое будущее. Об Академии IT Всеволод: Первое и очень ценное приобретение от обучения в Академии IT –умение работать в команде. Это важная часть в проекте – уметь взаимодействовать, достигать результатов совместно. Мы научились распределять роли, время, увязывать разные аспекты работы, руководить этим процессом. Алина: Даже тот, кто не занимался, допустим, разработкой, вникал в работу других партнеров по команде. Так что интересно было всем. Антон Бодров, например, писал документацию, но мы ему помогали. Потому что он не может сделать техническое задание без наших разработок. А Костя не может протестировать приложение без нашей конфигурации. Всеволод: Считаю, что практика и работа в En+ Group – очень хороший старт для начинающего специалиста. Когда ты только оканчиваешь институт, у тебя еще нет опыта и к тебе относятся немного предвзято. Думают: а что он может? Подозревают: ничего, наверное, не умеет. Поступая в Академию, мы получаем бесценный опыт работы в крупной компании, учимся выполнять самые разные задачи и тем самым нарабатываем определенный багаж. О работе в Иркутске Алина: Особой разницы, где находиться, в каком городе, в какой стране, сегодня нет. Ведь сейчас есть возможность гибкого рабочего графика с частичной или полной «удаленкой». Всеволод: Я люблю Иркутск и планирую остаться здесь. Недавно читал исследование, в котором говорится, что у IT-специалистов есть огромный карьерный потенциал. Россия планирует увеличить количество грантов и объем выдаваемых кредитов на новые разработки. Поэтому IT-отрасль ждет увеличение рабочих мест. А для квалифицированных кадров предусмотрены разные преференции. Константин Храмцов: Хочу остаться в Иркутске, попробую закрепиться и строить карьеру в En+ Group. Там есть возможности для личностного и профессионального роста. О технологиях Алина: Развитие информационных технологий помогает нам больше отдыхать и заниматься творчеством. Ведь человек создан для творчества. Зачем же тратить время на рутинную работу, которую можно поручить автоматизированным устройствам, тем же роботам. Всеволод: Если где-то рабочие места убывают, то где-то они появляются. Потому что ту же цифровизацию кому-то надо делать. Поэтому сегодня важно быть грамотным в сфере IT-технологий. Важно быть востребованным в цифровом мире. Читайте также: Россельхозбанк приглашает студентов на летние стажировки В сфере добычи сырья обострился кадровый голод Константин: И в связи с цифровизацией появляется спрос на высококвалифицированных специалистов. Мы стремимся стать такими. Екатерина Санжиева КСТАТИ Обучение в Академии IT занимает два с половиной года и состоит из трёх этапов, которые включают в себя лекции, практические занятия и проектную деятельность, которая лежит в основе всего обучения. Результат первого этапа – заключение договора со студентом на целевое обучение. Второй и третий этапы тоже состоят из нескольких блоков, упор в них также делается на проектную деятельность. Начиная со второго этапа, студенты получают дополнительную стипендию, а на выпускном курсе могут работать в компании неполный рабочий день. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Материалы сюжета "Кадровый голод":







Все материалы сюжета (155)



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании