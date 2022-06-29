Володин назвал факторы ослабления евро

Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера, написал своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё 7 лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже», – пишет спикер.

США не спешат на помощь европейским странам.

По его словам, все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие – ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам.