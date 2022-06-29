Энергетическую тревогу могут объявить в Японии из-за жары

На фоне аномальной жары стране не хватает электроэнергии, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

«И сегодня тоже прогнозируется несвойственная рекордная для июня жара. Из-за этого потребление электроэнергии достигает крайне высоких показателей для этого времени года», – рассказал он в ходе пресс-конференции.

Японские власти сохраняют режим «осторожности в связи с нагрузкой на энергосистему» и призывают жителей включать кондиционеры во избежание теплового удара, но при этом выключать ненужные электроприборы и свет. Граждан просят придерживаться «разумной экономии электроэнергии», отметил Исодзаки.

«Что касается перехода… к «опасности в области поставок электроэнергии», то министерство экономики, промышленности и торговли будет принимать соответствующее решение, исходя из ситуации в каждый отрезок времени, экономики, промышленности и торговли будет принимать соответствующее решение, исходя из ситуации в каждый отрезок времени», – уточнил генеральный секретарь.