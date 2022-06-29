Биржи Азии снижаются вслед за американскими рынками

В среду азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит, несмотря на вчерашний рост, которому способствовало облегчение эпидемиологической ситуации в Китае, сообщает агентство «Прайм».

Так, биржи США во вторник закрылись заметным снижением: Dow Jones снизился на 1,56%, NASDAQ — на 2,98%, S&P 500 — на 2,01%. К отрицательной динамике американских бирж привели очередные опасения по поводу рецессии и инфляции.

«Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что высокая волатильность рынка, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что инфляция замедляется, и ФРС не перейдет к менее ястребиной политике, свернув с дороги, ведущей к рецессии», — считает глава отдела распределения активов в Северной и Южной Америке в UBS Global Wealth Management Джейсон Драхо (Jason Draho), чье мнение приводит агентство Блумберг.