Семьи бразовцев теперь тоже смогут лечиться в «РУСАЛ Медцентре»

В Братском филиале «РУСАЛ Медицинский Центр» начали предоставлять медицинские услуги не только сотрудникам промплощадки БрАЗа, но и членам их семей. Сейчас можно получить консультацию практикующего кардиолога. В июле в РМЦ ждут еще одного узкого специалиста, сообщает «Братская студия телевидения».

Изначально «РУСАЛ Медицинский Центр» специализировался на профмедосмотрах. Несколько месяцев назад он переехал в обновленное здание, соответствующее самым современным требованиям и оснащенное новой аппаратурой. Это позволило усилить коллектив и расширить перечень услуг.

Ксения Кошева родом из Кирова, окончила Кировскую медицинскую академию, 6 лет отработала в Ханты-Мансийском автономном округе, имеет квалификацию врача-кардиолога, врача функциональной диагностики, врача-терапевта.

– На прежнем месте работы, в государственной поликлинике, была своя специфика. Я была единственным кардиологом, консультировала, вела многочисленных больных, также пациентов стационара. Оснащение оборудованием недостаточное, в связи с этим были сложности направления на инструментальные исследования, – рассказывает Ксения Кошева. - В крупной компании работаю впервые, все нравится. В «РУСАЛ Медцентре» дружелюбная обстановка, прекрасный современный ремонт, мне предоставили современное хорошее оборудование – кардиограф, аппарат УЗИ. Нравится и организация самой работы – нет скученности, очередей.

Сердечно-сосудистая патология очень помолодела, говорит врач. Гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление встречаются не только у людей старше 40 лет, но даже у двадцатилетних. Поэтому крайне важно проходить периодические осмотры, даже если ничего не беспокоит.

На прием каждого пациента отводится 30 минут. Врач проводит сбор анамнеза и обследование - измерение давления, пульса, снятие кардиограммы. В зависимости от результатов пациента могут направить на дополнительное исследование – УЗИ сердца, сосудов. И, если требуется, назначить лечение.

Прийти на прием могут как заводчане, так и члены их семей. Это одна из линий социальной стратегии РУСАЛа, заложенной его основателем Олегом Дерипаской, которая подразумевает комплексное улучшение условий не только труда, но и жизни в городах ответственности компании.

– Это комплексная стратегия – поддержка многодетных заводчан, жилищная программа, строительство РУСАЛ-квартала, социальных и спортивных объектов, оказание квалифицированных медицинских услуг. И особенно важно то, что все это выходит за рамки завода и делается на благо всех горожан, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Например, в Центре помощи и спасения для борьбы с коронавирусной инфекцией, который РУСАЛ построил в 2020 году, лечат всех, кто в этом нуждается. И не только братчан, но и пациентов из других населенных пунктов региона. Мы приобретаем дорогостоящее оборудование для городских медучреждений, построили вертолетную площадку для Центральной районной больницы. То, что квалицированную помощь в «РУСАЛ Медцентре» теперь могут получить члены семей наших заводчан, – еще один шаг на этом пути.

Врач-кардиолог Ксения Кошева будет работать в Братске месяц, затем ей предстоит командировка в Ачинск.

– В детстве читала книги про Братск, про строительство ГЭС, водохранилище, очень интересно посмотреть на все это вживую, – делится Ксения. – Здесь очень красивая природа. Хочу поближе познакомиться с городом, его достопримечательностями. Также планирую съездить на Байкал.

В «РУСАЛ Медцентре», между тем, ждут еще одного специалиста. В июле заводчан и их домочадцев начнет консультировать и лечить врач-офтальмолог.