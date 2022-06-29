Энергетики не ждут повышенной водности в Иркутской области в 2022 году

Об этом на пресс-конференции, посвящённой 20-летию компании En+ Group, заявила заместитель генерального директора компании Вера Курочкина.

– Предвидеть водность сложно, тем не менее, согласно прогнозам специалистов, с которыми мы работаем в регионах, и водность этого года принципиально отличается от аномальных значений прошлого, 2021 года, – пояснила Вера Курочкина. – Мы доверяем этим данным, и не ждём повышенной водности. 2022 год в этом смысле будет значительно спокойнее.

Напомним, что в мае 2021 года из-за повышенной водности на Иркутской ГЭС повышали уровень сбросов воды в Ангару до 2,5 тысячи кубометров при среднегодовой норме 1,9 тысячи. В сентябре максимальный расход составил 3,6 кубических метров, что стало одной из причин подтоплений в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах.