Россияне назвали самый выгодный способ вложения

Почти половина опрошенных россиян вложила бы крупную денежную сумму в покупку жилья, 21% — в приобретение земельного участка, 15% — в ремонт уже имеющегося жилья, а 7% — в приобретение коммерческой недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Популярными вариантам инвестирования стали также покупка золота (16%), открытие сберегательного вклада (15%), покупка автомобиля (14%), акций или облигаций (12%), покупка валюты (7%), криптовалюты (6%) и вложение средств в драгоценные камни (5%).

72% респондентов полагают, что покупка недвижимости — это более выгодный способ вложения средств, чем банковский вклад. За полтора года доля таких россиян выросла на 6 п.п. (с 66% до 72%). При этом 61% опрошенных считают недвижимость не менее надежным способом вложения денег, чем банковский вклад.