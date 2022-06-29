Отели Крыма оказались заполнены наполовину

В первый летний месяц загрузка отелей Крыма оказалась на треть меньше, чем годом ранее. Закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику, и, несмотря на снижение цен в отелях, туристы переключаются на более доступные курорты, сообщает РБК.

Количество постояльцев в отелях Крыма в июне 2022 года снизилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка объектов размещения в Крыму в июне составляет 50%, сообщили РБК в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Год назад, в июне 2021-го, крымские гостиницы и другие средства размещения в среднем были заполнены более чем на 80%, сообщалось на сайте министерства. Абсолютных цифр по числу гостей в отелях чиновники не приводят, но уточняют: статистика учитывает как все классифицированные гостиницы (от одной до пяти звезд), так и объекты «без звезд» (всего в Крыму более 10 тыс. средств размещения).

Турпоток в Крым начал снижаться еще в начале года. В январе—марте этого года, по информации Росстата, количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, — всего 185,7 тыс. человек. В мае этого года на полуостров приехали около 330 тыс. отдыхающих — на 37% меньше, чем в мае 2021-го, когда турпоток поставил 30-летний рекорд (520 тыс. человек).

Параллельно со снижением загрузки в крымских гостиницах упала и стоимость проживания. Цены на размещение сейчас ниже в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, отметил представитель минкурортов Крыма.