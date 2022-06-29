Четверть сибиряков думает, что ограничения со спортсменов РФ снимут к летней Олимпиаде-2024

24% жителей СФО, Забайкалья и Бурятии надеются, что ограничения с российских спортсменов снимут к летней Олимпиаде-2024. Столько же опрошенных находят в дисквалификации положительные моменты. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

69% опрошенных относятся к запрету российским спортсменам выступать на международных соревнованиях резко отрицательно, еще 11% - скорее отрицательно. 4% поддерживают или скорее поддерживают такое отстранение. 17% затруднились ответить или сказали, что им всё равно.

43% не могут предсказать, сколько продлится дисквалификация российского спорта. 8% настроены крайне пессимистично и полагают, что это навсегда. 8% оптимистов ждут снятия ограничений уже в конце 2022 года. Еще 26% полагают, что отстранение продлится более двух лет, а 16%, что ограничения снимут к летней Олимпиаде-2024.

Каждый пятый респондент считает, что дисквалификация отрицательно скажется на российском спорте - без конкуренции с лучшими спортсменами планеты он будет деградировать. Еще 19% главным отрицательным фактором называют возможный отъезд лучших российских спортсменов и тренеров из страны. 17% считают, что дисквалификация сыграет положительную роль, поскольку можно будет спокойно готовить новые поколения спортсменов или направить государственные деньги на более важные сферы жизни. Еще 7% считают положительным моментом отсутствие судейской предвзятости по национальному признаку. 15% уверены, что бан российского спорта ничего не изменит в его развитии. 22% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Половина опрошенных (51%) негативно относится к возможной смене российскими спортсменами спортивного гражданства в условиях дисквалификации: 26% резко отрицательно и 25% - скорее отрицательно. Однозначно поддерживают смену спортивного гражданства лишь 2% респондентов, еще 3%- скорее поддерживают. 44% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.